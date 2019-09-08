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Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал по ошибке британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
Как пишет The Jerusalem Post, Нетаньяху оговорился во время выступления на заседании правительства. Ошибка попала в телеэфир.
«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», — приводит Haaretz слова Нетаньяху.
Отмечается, что израильского премьера поправили, он улыбнулся и отметил, что просто проверял, обращают ли на его речь внимание.
Британский политик Борис Джонсон является премьер-министром Великобритании с 24 июля 2019 года. Борис Ельцин возглавлял Российскую Федерацию с 1991 по 1999 годы. Он умер в 2007 году.
Ранее Нетаньяху назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором» и пожаловался на ежедневный троллинг с его стороны.
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Ближний Восток , В мире , Борис Джонсон , Реджеп Эрдоган , Биньямин Нетаньяху , Борис Ельцин , Газета "Гаарец" , Израиль
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