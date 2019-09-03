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Пятилетняя россиянка утонула в бассейне в Турции 

Газета.Ru + ещё 24 10 часов назад
Пятилетняя россиянка утонула в бассейне отеля в курортной зоне турецкой Антальи. Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре.
По данным дипмиссии, трагедия произошла 3 сентября — в этот день семья из России только прилетела на отдых. Ребенок проводил время в бассейне отеля Maya World Beach, катаясь с горок вместе с другими детьми. Однако в определенный момент девочка захлебнулась и ушла под воду.
«Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — уточнила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
По словам Касимовой, в настоящий момент генконсульство в Анталье находится в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля. Обстоятельства трагедии выясняются.
Кроме того, дипломаты также направили официальный запрос властям провинции Анталья и потребовали тщательно расследовать последние случаи гибели российских туристов и привлечь к ответственности виновных.
Как передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на родственников девочки, она упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась. После того, как ее достали из воды, пульс еще был, поэтому россиянку срочным образом доставили в местную больницу.
«Унесли ребенка, мать забрали и уехали. Мы ничего не понимаем пока, не знаем, как будто бы пульс есть, ждем звонка от скорой», — уточнила родственница несовершеннолетней, отметив, что их попросили не приезжать в больницу.
Смерть девочки стала уже третьим по счету случаем за последние полмесяца, когда в бассейнах турецких отелей гибли россияне. Так, 2 сентября в НИИ Склифосовского скончалась 19-летняя москвичка, впавшая в кому после купания в бассейне в Турции. В последние дни врачи оценивали ее состояние как критическое, сообщала газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в медучреждении.
Трагический инцидент произошел 22 августа в Аланье, когда девушка купалась в бассейне с экзотическими рыбами. В определенный момент молодая жительница столицы, плававшая в маске с трубкой, начала захлебываться и тонуть.
Когда родители и сотрудники парка вытащили пострадавшую из воды, она уже потеряла сознание. Девушку доставили в одну из российских больниц, где она на протяжении двух недель пролежала в коме. Врачи так и не смогли привести ее в сознание.
Сразу после происшествия семья обратилась к руководству парка развлечений, в котором находился бассейн, чтобы получить записи камер видеонаблюдения. Однако увидеть запись инцидента им так и не удалось — как заявили сотрудники развлекательного центра, все данные были стерты, пишет «МК».
В конце августа жизнь еще одной 12-летней россиянки оборвалась после происшествия в бассейне турецкого отеля «Санхилл» в Бодруме. Трагедия произошла 18 августа — в тот день руку девочки засосало в трубу, через которую подавалась вода.
«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — рассказывала изданию «Фонтанка» мать ребенка.
По словам женщины, руку ее дочери не удалось вытащить из насоса даже после его отключения. Поэтому, когда усилиями восьмерых человек она все же оказалась на суше, на руке остался кусок трубы.
Позже ребенок был доставлен в местную больницу, где на протяжении 10 дней врачи боролись за его жизнь. За это время девочка успела четыре раза пережить клиническую смерть, ее состояние характеризовали как «глубокую, запредельную кому»: у нее сохранялся отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Кроме того, крайне тяжелое состояние девочки не позволяло перевезти ее в родной Санкт-Петербург. Как отмечали российские медики, наблюдавшие за состоянием ребенка дистанционно, шансов на выживание у 12-летней россиянки было немного из-за возможного поражения коры головного мозга.
Состояние подростка ухудшалось с каждым днем. Уже 27 августа у нее началась субфебрильная лихорадка, в связи с чем родители приняли окончательное решение не перевозить дочь в Россию. Их решение поддержали и турецкие врачи, заявив о больших рисках для ее здоровья.
Тем не менее несмотря на все предпринятые меры 28 августа в посольстве РФ в Турции сообщили печальную новость: 12-летняя девочка скончалась в университетской больнице Памуккале, не выходя из комы.
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Комментарии
Ближний Восток , Ирина Касимова , Анталья , Турция
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