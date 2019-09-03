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Супруга Асада устраняет «должников России» 

News.ru 3 часа назад
Супруга Асада устраняет «должников России»
Фото: asmaalassad/instagram
Ограничительные меры, принятые официальным Дамаском в отношении одного из богатейших людей Сирии — двоюродного брата сирийского лидера магната Рами Махлуфа, могли быть приняты после его конфликта с первой леди страны Асмой Асад. К такой версии склоняются источники News.ru. Конфликт интересов произошёл, в частности, между структурами опального бизнесмена и фондом Асмы. До настоящего момента главной версией в деле Махлуфа считалась причастность российского руководства, которое якобы захотело взыскать долги с Дамаска.
Данные о «руке» Асмы Асад в деле Махлуфа порталу News.ru подтвердили информированные источники. Внутри высших эшелонов сирийской власти произошёл конфликт интересов. Якобы на влияние и финансирование Сирийского фонда развития, который находится под контролем Асмы Асад, посягнули структуры, близкие к двоюродному брату президента Арабской Республики. Рами Махлуф известен своим жёстким подходом к процессу устранения конкурентов. Люди Махлуфа занимаются рейдерским захватом и махинациями с финансовыми активами. Для реализации этой незатейливой бизнес-стратегии у него были все необходимые ресурсы: двоюродный брат сирийского лидера считался «покровителем» иррегулярных иранских формирований, которые, как известно, не обременены высокими этическими принципами. Растущие аппетиты Махлуфа, утверждают источники арабской прессы, начали тревожить не только Асму, но и сирийские службы безопасности.
Нетрудно предположить, что ограничительные меры против Махлфуа последовали тогда, когда конфликт достиг своего апогея и Асма была вынуждена жаловаться супругу. Башар Асад ранее распорядился ограничить деятельность коммерсанта.
Первоначально инсайдеры утверждали, что возможной причиной конфликта между президентом и его братом стал отказ Махлуфа выдать Асаду несколько миллиардов долларов. Деньги, как гласит эта версия, потребовались сирийскому лидеру, чтобы погасить долги перед российским руководством. Российская сторона потребовала у Дамаска вернуть часть кредита до осени, утверждали источники. По этим данным, к Асаду обратился российский министр обороны Сергей Шойгу, который якобы потребовал немедленно достать $3 млрд Эти деньги, как утверждалось, были срочно необходимы для финансирования сирийского оборонного ведомства. Как известно, Москва — гарант массовых реформ в армейских структурах, а производить перестановки без средств тяжело. Конечно, Асад, утверждали инсайдеры, попытался обойти Министерство обороны РФ и напрямую поговорить с Кремлём, но сирийскому лидеру якобы отказали в снисхождении и потребовали денег. Впрочем, источники News.ru в сирийском силовом аппарате не подтверждают слухи о «российском факторе», а собеседник издания, близкого к российскому дипломатическому корпусу, говорит, что Дамаску выгодно представлять внутриэлитные конфликты через призму российско-иранского сдерживания. Тем более — в условиях осторожного интереса к сирийском режиму со стороны ряда арабских государств, заинтересованных в сдерживании амбиций Тегерана. Неслучайно, что история с Маклуфом стала достоянием даже лояльной сирийскому режиму прессы накануне международной ярмарки в Дамаске.
Асма родилась в 1975 году в Актоне, западной части Лондона. Она — сирийка из влиятельной суннитской семьи. Её мать работала в сирийской дипломатической миссии в Лондоне.
Какое влияние первая леди Сирии имеет на своего супруга Башара, до сих пор неясно, однако источники портала News.ru считают, что в её руках сосредоточен достаточно большой административный ресурс. История с Махлуфом — это не первый случай применения Асмой рычагов влияния на президента Арабской Республики, пояснил в разговоре с News.ru представитель консалтинговой компании, которая до начала гражданской войны работала на сирийское правительство. По его словам, в ближайшем круге президента убеждены — Асма, например, вмешалась в процесс подписания соглашения об ассоциации с ЕС, что заставило Башара Асада отменить решение буквально за ночь. Как известно, Дамаск и Брюссель вели долгие переговоры о подписании документа, но процесс был приостановлен — формально — из-за начала гражданской войны.
В экспертной среде склонны считать, что роль, которую играет в сирийской политике Асма, отчасти отражает элементы матриархата. К примеру, Аниса Махлуф, покойная мать Башара и Махера Асада сделала очень много для поддержания баланса в правящей семье и в смягчении разногласий между двумя братьями. Нередко наблюдатели отмечают, что отношения между ними начали существенно ухудшаться именно после смерти Анисы в 2016 году. Асму Асад, согласно этой точке зрения, также можно считать некоторой смягчающей силой внутри семьи президента. Но не стоит забывать, что у нее есть и свои интересы. Асма основала многочисленные неправительственные организации и фонды, используемые, среди прочего, для «обработки» денег, перечисленных международными организациями для поддержки жертв сирийского конфликта. Чистоту этих операций проверить сложно.
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Ближний Восток , В мире , Политика , Статьи , Сергей Шойгу , Башар Асад , Махер Асад , Министерство обороны , ЕС , Дамаск , Сирия
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