В Иране повесили гея

Иране прилюдно казнили мужчину, признанного виновным в нарушении законов о гомосексуализме. Как пишет The Jerusalem Post, произошло это еще в начале года, однако известно стало только сейчас.

Отмечается, что 31-летний иранец, чье имя не сообщается, был повешен в январе в городе Казерун (провинция Фарс). Его обвинили в нарушении закона о половых сношениях между мужчинами, а также в похищении двух 15-летних. При этом агентство ISNA указало, что жители города «выразили удовлетворение [казнью] и поблагодарили судебные органы».

В 2016 году сообщалось о казни молодого человека-гея в иранском Центральном остане (Маркази). При этом осудили его за «принудительное половое сношение с мужчиной» еще до совершеннолетия. Также известно о казнях трех иранцев-геев в 2011 году.

Иран — одна из примерно 70 стран мира, в которых однополые отношения являются уголовным преступлением. При этом за подобные нарушения можно получить как срок в тюрьме или телесные наказания, так и быть приговоренным к смертной казни.