Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран провел неудачный запуск ракеты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Иран провел неудачный запуск ракеты
Фото: РИА Новости
Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни в провинции Семнан, однако она оказалась неудачной.
Информацию о взрыве ракеты на пусковой площадке распространило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении фотографии космодрома со спутника, сделанные частной американской компанией Planet. Также эти данные распространило информационное агентство Associated Press, передает ТАСС.
«Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки находившегося там», — заявил сотрудник Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) Дэвид Шмерлер, комментируя снимки Planet.
По данным радиостанции, речь идет о третьей в этом году неудаче при попытках космических запусков в Иране. Первые два были в январе и феврале.
Ранее Иран категорически отверг возможность обсуждения ракетной программы с США.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ливан призвал Россию направить Израилю «доходчивое послание» Ливан призвал Россию направить Израилю «доходчивое послание» Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии Эрдоган решил направить турецкие войска на север Сирии Иран направил эсминец в Аденский залив Иран направил эсминец в Аденский залив
Комментарии4
Ближний Восток , В мире , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Иран , Семнан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы отреагировал на решение России
Совет Европы отреагировал на решение России13
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко45
Визит Болтона в Минск: полный провал
Визит Болтона в Минск: полный провал167
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции россиянки
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции россиянки182
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве31
Видео
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
03:00
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
В мире
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
01:21
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
Происшествия
Партия Зеленского передумала делиться властью
03:59
Партия Зеленского передумала делиться властью
В мире Конфликты
Совет Европы отреагировал на решение России
01:55
Совет Европы отреагировал на решение России
В мире Европа
Трамп попал под угрозу импичмента
00:44
Трамп попал под угрозу импичмента
В мире
«Вырезали органы»: отец умершей в Турции сделал заявление
03:50
«Вырезали органы»: отец умершей в Турции сделал заявление
Происшествия
Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети
00:19
Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети
Шоу-бизнес
«Это провокация»: Разин о скандале на «Новой волне»
04:51
«Это провокация»: Разин о скандале на «Новой волне»
Шоу-бизнес
На похороны «короля эпизода» нет денег
01:11
На похороны «короля эпизода» нет денег
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение