Иран провел неудачный запуск ракеты

Иран предпринял попытку осуществления запуска ракеты с космодрома имени Имама Хомейни в провинции Семнан , однако она оказалась неудачной.

Информацию о взрыве ракеты на пусковой площадке распространило Национальное общественное радио (NPR) США со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении фотографии космодрома со спутника, сделанные частной американской компанией Planet. Также эти данные распространило информационное агентство Associated Press, передает ТАСС.

«Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки находившегося там», — заявил сотрудник Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния) Дэвид Шмерлер, комментируя снимки Planet.

По данным радиостанции, речь идет о третьей в этом году неудаче при попытках космических запусков в Иране. Первые два были в январе и феврале.

Ранее Иран категорически отверг возможность обсуждения ракетной программы с США.