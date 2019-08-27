Milliyet (Турция): США и Россия — тайные союзники?

Milliyet (Турция) ситуацию в Генерал-полковник в отставке Исмаил Хаккы Пекин комментирует изданиюситуацию в Сирии . По его мнению, Россия США не просто заранее поделили эту страну, но и пристально следят, чтобы в их зоны влияния не вторглась какая-нибудь третья сторона. Между ними существует негласное соглашение, хотя на первый взгляд они скорее противники, чем союзники. А вот сильная Турция не нужна никому.

ВС Турции с помощью серии операций под названием «Лапа» (Pençe, военные операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана на севере Ирака — прим. перев.) — в настоящее время идет третья из них — фактически создала в Северном Ираке безопасные зоны, глубина которых в некоторых районах превышает 30 километров.

На первой стадии практических мер по созданию «безопасной зоны» на востоке от Евфрата в Сирии было проведено первое совместное вертолетное патрулирование при участии турецких и американских командиров. Конечно, это не означает, что проблема Отрядов народной самообороны (YPG)/Рабочей партии Курдистана (РПК) решена, поскольку по-прежнему неясно, какой будет глубина этой зоны, кто ее будет контролировать, так что самостоятельное проведение ВС Турции операции в этом регионе вероятно, и это может случиться в любой момент… Тем временем и на западе от Евфрата напряжение достигло наивысшего накала из-за горячих событий в Идлибе.

В связи с этим все внимание обращено на встречу Эрдогана и Путина, которая состоится 27 августа. Иными словами, Турция и на поле боя, и за столом переговоров совершенно четко дала и дает понять, что в вопросе уничтожения всех направленных против нее угроз она настроена решительно. Более того — невзирая на США и Россию… Ведь обе эти страны с одной стороны ведут себя с Турцией как союзники, а с другой стороны — действуют в направлении собственных интересов, при этом одна из них использует террористическую организацию YPG/РПК, а другая — сирийский режим. Мало того, между ними словно существует некое тайное союзничество, не так ли?

Действительно ли может идти речь о такой ситуации и своего рода тайном консенсусе между США и Россией? На этот вопрос отвечает экс-глава Управления разведки Генштаба Турции, генерал-полковник в отставке Исмаил Хаккы Пекин (İsmail Hakkı Pekin):

Исмаил Хаккы Пекин:

Возможно определенное единство понимания. Не трогать друг друга… Так было и во времена холодной войны, они по мере возможности не задевали друг друга. Но они пытаются что-то сделать, не заходя на поле противника. Если появляется кто-то на их собственном поле, его так или иначе устраняют. Ни Россия, ни США не хотят, например, чтобы Турция имела слишком большое влияние за столом переговоров.

— В таком случае они единодушны в этом вопросе?

— Да, они не хотят, чтобы Турция имела влияние за столом переговоров. Другой вопрос, что они вмешиваются в дела друг друга не явно, а используя другие страны, разведывательные организации. Таким образом, на западе от Евфрата имеет влияние Россия, а на востоке от Евфрата — США… Когда на эти территории вторгается кто-нибудь третий, две страны противодействуют этой ситуации и тем или иным образом препятствуют вмешательству. То есть, например, Россия не думает: «Давайте объединимся с Турцией и осуществим такое вмешательство». Если бы Турция в одиночку вмешалась в ситуацию к востоку от Евфрата, ее отношения с США ухудшились бы, Турция стала бы еще ближе к России. Но осталась бы там Турция, несмотря на это, поддержала бы ее Россия? Это точно не известно…

— То есть никто открыто не говорит: «Мы на стороне Турции»?

— Нет, не говорят. Между ними, очевидно, существует молчаливое соглашение, то есть мы видим, что каждый пытается препятствовать вторжению других стран в их зону господства.

Исмаил Хаккы Пекин, полагающий, что события вокруг создания безопасной зоны на востоке от Евфрата и напряженность в Идлибе связаны друг с другом, продолжает:

— Если Турция усилит свои позиции в этом регионе. То есть, допустим, Турция действительно добилась создания безопасной зоны на желаемых условиях, остановила Партию «Демократический союз»/YPG в этом регионе и стала распоряжаться на востоке от Евфрата, она уже и так взяла Африн, Джераблус, Эль-Баб, в Идлибе вместе с Россией объявила режим прекращения огня или зону деэскалации и к тому же взяла под контроль «Хайят Тахрир аш-Шам» (преемница «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ, — прим. ред.). Тогда Турция станет достаточно сильной за столом переговоров. Они не хотели этого и препятствовали этому…

— Означает ли это, что они могли договориться?

— Могли, конечно. Это негласное и неписаное соглашение, но Трамп или другие официальные лица, например, комментируют ситуацию и говорят: «Не трогайте». То же самое касается Путина. Россия может сказать: «Пусть все останется как есть». И, кстати, они время от времени общаются друг с другом…

— Иными словами, ни США, ни Россия не хотят, чтобы Турция усилилась на востоке и западе от Евфрата?

— Не хотят, это ясно и понятно. Ведь Турция, которая очень сильна на поле боя, может получить желаемое и за столом переговоров. Вот чего они боятся. И по мере возможности не желают даже пускать Турцию за стол переговоров, если это в их власти.

— Но разве это возможно?