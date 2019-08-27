По Израилю пообещали нанести таинственный удар

Ливанское исламистское движение «Хезболла» заявило, что планирует некий точечный удар по Израилю для предотвращения войны. Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание утверждает, что запланированная атака станет реакцией на гибель двух участников движения в результате израильского авиаудара. Один из источников утверждает, что ответный удар «будет проведен так, чтобы не привести к полномасштабной войне, которой не хотят ни Хезболла, ни Израиль». Однако отмечается, что его реальные последствия могут быть непредсказуемыми.

Ранее сообщалось, что в арабских странах недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа — сочли объявлением о начале вооруженного конфликта. В свою очередь израильские вооруженные силы распространили версию о том, что атака была превентивной, и над ливанским Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, вероятно, использовались против израильтян.

Израиль и до этого неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с «Хезболлой».