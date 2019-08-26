Израиль вновь нанес удары по сектору Газа

В понедельник, 26 августа, в ответ на пуски трех ракет из сектора Газа ВВС Израиля нанесли несколько ударов по расположенном в этом регионе позициям движения ХАМАС

Кроме того, этим же утром Израиль нанес удары с использованием беспилотников по позициям палестинских радикалов в Ливане. Атаке подверглись объекты близ города Захла на востоке страны, сообщает ТАСС.

Накануне по территории Израиля из сектора Газа были пущены три ракеты, две из которых были сбиты средствами ПВО Израиля, передает "Интерфакс" Ранее израильское военное командование подтвердило, что в минувшую субботу вечером серию нанесло серию авиаударов по объектам, расположенным к югу от столицы Сирии Дамаска. По версии израильской стороны, эти объекты находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского подразделения "Кудс".