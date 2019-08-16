Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп призвал строить в США больше психбольниц 

Газета.Ru + ещё 29 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он хочет, чтобы люди помнили такое понятие, как «психическое заболевание».
Глава государства пояснил, что люди, устраивающие стрельбы, психически больные, но никто не говорит об этом.
Трамп подчеркнул, что власти США не могут позволить, чтобы такие люди спокойно ходили по улицам страны.
В начале августа в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и более 30 пострадали.
Ранее сообщалось, что в теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков.
Газета.Ru: последние новости
Столкновение мусульман и полиции произошло в Иерусалине The National Interest рассказал о страхе Ирана перед женщинами Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме
Ближний Восток , Конфликты , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП с А321: Путин принял решение по пилотам356
«Дурень думкой богатеет»: В Крыму ответили Зеленскому7
Пираты захватили трех россиян64
Отказавшемуся от титула вору в законе предрекли расправу4
США начинают новый передел мира192
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение