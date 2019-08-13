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Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, администрация приняла такое решение, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали это «для рождественского периода».
Таки способом, пояснил глава государства, можно избежать негативного влияния на покупателей страны.
Ранее сообщалось, что США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря.
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Ближний Восток , Азия , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Китай
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