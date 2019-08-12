Al Modon (Ливан): Путин — новый герой Израиля

Al Modon (Ливан) . Некоторые полагают, что таким образом Нетаньяху пытается получить как можно больше голосов от русскоязычных израильтян. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках предвыборной кампании вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромный плакат, на котором он жмет руку Владимиру Путину . Это вызвало бурные дискуссии в Израиле, пишет. Некоторые полагают, что таким образом Нетаньяху пытается получить как можно больше голосов от русскоязычных израильтян.

На прошлой неделе в рамках своей предвыборной кампании премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вывесил на здании штаб-квартиры своей партии огромное изображение, на котором радушно пожимает руку президенту России Владимиру Путину. Этот плакат покрывает более половины фасада штаб-квартиры партии «Ликуд» в Тель-Авиве и имеет надпись на иврите «Нетаньяху — другая лига». Имеется в виду, что премьер-министр еврейского государства является членом клуба самых влиятельных мировых лидеров. И хотя на том же здании висят две другие фотографии, на которых Нетаньяху пожимает руки президенту США и премьер-министру Индии, центром бурных дискуссий в Израиле, особенно среди русскоязычного населения, стал постер с российским лидером.

В публикации под названием «Путин над Тель-Авивом» израильский русскоязычный веб-сайт MIGnews поинтересовался, кто пойдет за российским лидером, когда в Москве арестовали около 1500 участников акций протеста за свободные выборы. Многие русские эмигранты считают Путина вышедшим из недр КГБ диктатором и покинули Россию из-за несогласия с правящим режимом. Также среди них выходцы из Украины Грузии , ставших жертвой российской агрессии. Возможно, предполагает сайт, этот плакат ориентирован на пожилых русских мигрантов, которые все еще получают пенсии из России и должны быть благодарны за это.

Авторы публикации задаются вопросом, а действительно ли израильтяне так сильно уважают Путина. По их словам, для некоторых слоев израильского населения этот человек является лидером, уничтожившим организацию «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии и приручившим иранских аятолл. Более того, он не выступает против израильских ударов по иранским объектам в Сирии, вернул тело военного Захарии Баумеля в Израиль, является главным лицом сирийского урегулирования и самостоятельно определяет внешнюю политику страны, не кланяясь перед Организацией Объединенных Наций , Европой и Америкой. Он не боится санкций и готов уничтожать террористов, где бы они ни находились. Путин — тот, кто без всяких колебаний решил бы вопрос с палестинскими террористами, который оставляет все меньше надежд на спокойное будущее израильтян.

Еще один израильский русскоязычный сайт «Детали» опубликовал статью, в названии которой звучит вопрос к Нетаньяху: «Биби, почему тебе так нравится Путин?». По мнению автора, акция с плакатами не направлена на «русскую улицу». Она нацелена на тех, кто не был в России, не знает ничего об этой стране и не хочет знать, что представляет Путин, его окружение и что он делает со своими гражданами. Те, кто кричит «Биби — царь Израиля!», верят, что любое проявление либерализма и уважение прав человека — это всего лишь проявление слабости, а подавление инакомыслия, нарушение закона и всех норм и стандартов — это проявление власти. Разумеется, пока последняя не обернется против них самих.

Автор цитирует живущего в Израиле русского мигранта. По его словам, Нетаньяху и его коалиция пытаются изменить политическую систему в Израиле, чтобы остаться у власти на максимально длительный срок, и пользуются поддержкой многих граждан. Как полагает мужчина, именно недавно осевшие в Израиле русскоязычные граждане знают, насколько это опасно для всех, независимо от их политических убеждений, а значит, необходимо продемонстрировать всем масштаб рисков.

По словам автора, лига, речь о которой идет в надписи — не первая и не вторая, а третья, как третий мир с его диктаторами. Только в этой лиге, как считает автор, российские планы полетов на Луну могут обсуждаться одновременно с отключением от Всемирной паутины. Россия занимает 138 место по индексу восприятия коррупции, в стране подавлены СМИ, суды и гражданское общество, и не дай Бог израильтянам оказаться в этой лиге.

Кроме того, постеры рассматриваются в качестве ответа сторонникам «Ликуда», которые утверждают, что Нетаньяху вынужденно летает в Москву, поскольку без необходимости никогда бы не подал руки Путину. Однако вряд ли российский лидер вынуждает Нетаньяху так действовать.

Как пишет российский новостной сайт News.ru, цитируя слова сотрудницы израильского отделения Института востоковедения в Москве, Нетаньяху различными способами пытается использовать свои внешние связи для укрепления позиций в Израиле. Одни круги в стране критикуют отношения Нетаньяху с Соединенными Штатами, а другие сомневаются в необходимости отношений с Россией, однако внешнеполитические связи являются козырем в рукаве Нетаньяху на нынешних выборах. По мнению эксперта, среди израильской оппозиции нет таких заслуживающих доверия и популярных фигур, как он.

На сайте «Свободная пресса» появилась статья «Как Нетаньяху сделал Путина новым израильским героем». По мнению автора, Нетаньяху пытается получить как можно больше голосов от русскоязычных израильтян, которые не были собраны на выборах в апреле прошлого года (тогда удалось получить всего 150 тысяч голосов). Нетаньяху далек от Авигдора Либермана , который давно сосредоточился на русскоязычных избирателях. Есть также Бенни Ганц, который с недавнего времени делает ставку на религиозных сегмент, где много русскоязычных граждан.

По словам российского востоковеда, у Нетаньяху есть много причин, чтобы повесить такие плакаты, в том числе поиск поддержки среди всех израильских избирателей, включая русскоязычных. Возможно, это также послание для палестинцев — у них не должно быть надежды на ощутимый успех в продвижении интересов через Москву, которая поддерживает Израиль.

Сайт MIGnews завершает свой комментарий советом потерпеть или отвернуться для тех, кому не нравятся плакаты Нетаньяху. Тем не менее автор публикации удивлен, что премьер-министр и его сторонники еще не осознали невозможность дружбы с Россией, ведь Путин преследует только свои собственные интересы.