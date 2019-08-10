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ООН: односторонние санкции ухудшают жизнь простых людей в Сирии 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Экономические санкции, введенные рядом государств против Сирии, расцениваются как жесткая блокада, эти меры ухудшают жизнь простых людей в этой стране. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири.
"При рассмотрении в целом всеобъемлющие экономические санкции, которые ряд государств и региональных организаций продолжают вводить в отношении Сирийской Арабской Республики, можно квалифицировать как положение, фактически представляющее собой жесткую блокаду этой страны", — подчеркивается в документе, распространенном в пятницу в ООН. "Эксперты расценивают эти санкции как бесчеловечные и разрушительные и как "самый запутанный и масштабный санкционный режим, который когда-либо вводился", — говорится в докладе Джазаири.
По его словам, сочетание и количество адресных, финансовых и секторальных санкций "усугубило страдания сирийского гражданского населения, причиненные за многие годы вооруженного конфликта". "В последние месяцы, несмотря на то, что правительство Сирии последовательно устанавливает контроль над огромными частями территории страны и стремится активизировать усилия, направленные на восстановление и экономическое оздоровление, введение новых серий жестких санкций ухудшает участь простых людей", — предупредил спецдокладчик ООН.
Последний раз США ужесточали санкционный режим в отношении Сирии в июне, включив в черный список три физических и 13 юридических лиц.
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Ближний Восток , ООН , Сирия
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