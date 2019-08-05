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В Алеппо восстановили завод по переплавке металла 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Крупный завод по переплавке металла возобновил работу в промышленном районе Алеппо Шейх Наджар, рассказал журналистам директор предприятия Абдель Карим Килисли.
По его словам, до войны завод производил буровые установки для нефтяных и водоносных скважин и был известен далеко за пределами Сирии. После начала боевых действий выпуск продукции пришлось остановить, предприятие было разрушено.
"Заново пришлось отстраивать все, даже стены. Конечно, никакого оборудования не осталось. Мы приступили к ремонту, сами соорудили плавильную печь", — рассказал директор предприятия.
Сейчас завод выпускает от 75 до 100 тонн металла в месяц. Продукция используется в строительной отрасли, при изготовлении металлоконструкций. Все рабочие — бывшие беженцы, вернувшиеся домой после окончания войны. Основная проблема при производстве — нехватка сырья.
"Мы далеко не единственный завод, перерабатывающий металл. Иногда цена на металлолом слишком высокая, и его становится невыгодно покупать. Если бы не это, мы могли бы работать в три смены и производить в три раза больше", — отметил Килисли.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ближний Восток , Исламское государство , Сирия
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