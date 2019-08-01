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В Алеппо восстановили фабрику детской одежды 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Hassan Ammar
Фабрика по пошиву детской одежды восстановлена в сирийском Алеппо, рассказал журналистам директор предприятия Ахмед Таха.
"Когда пришли террористы, то взяли в заложники весь персонал. С меня потребовали выкуп за рабочих, оборудование и материалы. Я собрал все, что у меня было, занял у друзей и отдал 100 тысяч долларов. Сотрудников они отпустили, а вот все остальное разграбили и сломали. Все станки пришлось восстанавливать, как и само здание", — сказал Таха.
По его словам, сейчас на предприятии трудятся около 400 человек. В первую очередь работу получают вернувшиеся в свои дома беженцы, а также бывшие военные.
Дизайн одежды разрабатывает собственная студия, а утверждает его директор предприятия. Всего за одну смену продолжительностью до 10 часов фабрика выпускает около 10 тысяч предметов детской одежды. Большая часть продукции идет на внутренний рынок, но есть клиенты и в Иране. В ближайшей перспективе планируется начать поставки в Ливан и Иорданию.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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