С-400: Турция и США изнуряют друг друга (Le Monde, Франция)

Le Monde (Франция) . Эта сделка может помешать достижению стратегических целей двух стран и привести к взаимному ослаблению. Зато развертывание С-400 укрепит военное сотрудничество с Санкции США , объявленные против Турции после покупки Анкарой российских С-400, могут еще больше подтолкнуть страну к России , отмечает американский эксперт на страницах. Эта сделка может помешать достижению стратегических целей двух стран и привести к взаимному ослаблению. Зато развертывание С-400 укрепит военное сотрудничество с Москвой

16 июля президент Дональд Трамп объявил о первой из двух мер, ожидаемых в связи с покупкой Турцией российской системы ПВО С-400: в ожидании подтверждения Анкара не получит около сотни бомбардировщиков F-35 последнего поколения, которые должны были быть ей поставлены.

Система С-400 была разработана для выполнения многих задач, в том числе для обнаружения и отслеживания американских самолетов-невидимок. Турция, которая инвестировала в разработку истребителя-бомбардировщика, заказала у США сто самолетов F-35A и планировала приобрести еще двадцать самолетов F-35B для своих ВМС. Турецкие предприятия выпускают некоторые детали для F-35, которые теперь будут производить американские или европейские компании. Второй шаг, который должен быть предпринят в ближайшее время, — это введение санкций, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Этот закон, был изначально принят для наказания России за вмешательство в избирательный процесс в США. Он предусматривает введение санкций в отношении стран или компаний, которые заключают сделки со структурами, связанными с Министерством обороны России или разведывательными службами Кремля.

Двойное беспокойство

Перед США встает две проблемы в связи с покупкой Турцией С-400. Во-первых, одновременное развертывание С-400 и использование F-35 Анкарой позволило бы российским техническим специалистам, работающим в Турции, получить доступ к данным, собранным радаром С-400. И особенно, узнать частоту возвращенного эхо-сигнала американского F-35, что позволит обнаруживать эти самолеты на большем расстоянии. Во-вторых, турецко-российское соглашение в более общем плане предполагает усиление российского присутствия в стране, входящей в НАТО

Покупка С-400 является итогом многолетних усилий Анкары по созданию систем ПВО и ПРО большой дальности. Окруженная непредсказуемыми соседями, Турция граничит с регионом, напичканном баллистическими ракетами, чьи власти доказали свою готовность их использовать. Турция привыкла требовать от западных производителей вооружений договоренностей о совместном производстве и передаче данных, позволяющих осваивать технологии, которые помогут стимулировать национальную оборонную промышленность. Анкара отказалась выдвигать такие требования российской компании «Алмаз-Антей» , производящей С-400.

Похоже, что соглашение между Турцией и Россией является результатом углубления личных связей между Эрдоганом и Путиным, двумя авторитарными лидерами, которых раздражает американское присутствие на Ближнем Востоке. Путин считает, что формирование однополярного мира и бесспорная военная мощь США противоречат интересам России. По мнению Эрдогана, роль США на Ближнем Востоке, в случае с Сирией, подорвала жизненно важные интересы Турции в сфере безопасности и препятствует ее усилиям по превращению страны в региональную державу.

Покупка С-400, учитывая ее потери от исключения из программы по созданию F-35, обошлась Турции невероятно дорого. Потери турецких производителей будут исчисляться миллиардами долларов, а санкции обострят проблемы и без того ослабленной турецкой экономики. С учетом масштабов санкций турецкая оборонная промышленность может быть парализована, и турецко-американское сотрудничество по транспортным вертолетам и истребителям F-16 может быть преждевременно прекращено.

Будущее турецких ВВС

В ближайшие годы Турция может столкнуться с серьезными проблемами, касающимися своего парка F-16, так как F-35 должны были заменить некоторые из них, начиная с 2020 года. За неимением F-35 у Анкары может возникнуть соблазн ускорить разработку собственного боевого самолета TF / X, несмотря на то, что она зависит от двигателя американского производства. Переговоры с британским «Роллс-ройсом» по поводу разработки конкретного двигателя затормозились из-за разногласий по вопросу обмена технологиями. У Турции также могут возникнуть трудности с поддержанием нынешнего парка истребителей из-за нехватки запасных частей, что поставит под угрозу будущее ее военно-воздушных сил и может подтолкнуть ее к покупке российских самолетов.

Как для Вашингтона, так и для Анкары история с С-400 может помешать достижению стратегических целей двух стран и это приведет к взаимному ослаблению. Угроза санкций не помешала Турции закупить С-400, и их развертывание может привести к укреплению военного сотрудничества с Путиным. Санкции нанесут Турции серьезный ущерб, и ее оборонная промышленность будет испытывать серьезные потрясения. Из-за этой сделки Турция лишится истребителя F-35, на разработку которого она потратила более 1 миллиарда долларов. Это также подтолкнет Эрдогана к сближению с Путиным. В результате этого кризиса позиции США и Турции будут ослаблены, в то время как Россия приобрела в лице Эрдогана нового политического партнера, увеличила свои оборонные доходы и, возможно, нашла способ еще больше вбить клин между Турцией и Западом.