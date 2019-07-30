«Силам Тигра» нашли замену на сирийском фронте

Подразделения 4-й танковой дивизии, которые находятся под контролем брата президента Сирии Махера Асада , будут играть основополагающую роль в боях на территории провинций Хама и Идлиб. Такое решение было принято по согласованию с российским командованием, которое тем не менее намеревалось сократить иранское влияние на это «неблагонадёжное» соединение. Элитное подразделение разведки ВВС «Силы Тигра», на которое делала ставка российская сторона, похоже, не оправдало её ожиданий.

Оппозиционные источники утверждают, что Махер провёл совещание с офицерским составом 4-й танковой дивизии. Отмечается, что специально для собрания с фронта были отозваны ключевые командиры этого соединения. К примеру, на встрече присутствовал генерал-майор Захи Диб. В центре внимания были вопросы, связанные с реорганизацией и переформатированием дивизии, долгое время считавшейся иранским «активом» в сирийской правительственной армии. Источники оппозиционных ресурсов отмечают, что Махер Асад планирует использовать на полную ресурсы находящейся под его началом 4-й танковой дивизии в боях за провинции Хама и Идлиб. «Силы Тигра», которые находятся под руководством генерала Сухейля аль-Хасана, на этих фронтах продемонстрировали свою несостоятельность, пишут оппозиционные ресурсы. Вероятно, теперь 4-я дивизия станет «заменой» этим формированиям, долгое время считавшихся опорой российского командования.

Встречу с офицерским составом 4-й танковой дивизии Махер, по этим данным, провёл сразу же после разговора с российскими военными, которые попросили брата сирийского президента увеличить участие соединения в битвах на территории провинций Хама и Идлиб. В обмен на это российское командование пообещало поддержать дивизию военной техникой и оружием. Махер выдвинул россиянам встречное предложение — дать возможность его соединению не только увеличить численность в Хаме и Идлибе, но и практически возглавить проходящие там операции. Ранее руководящую роль в боях за эти провинции играли, как известно, «Силы Тигра». Оппозиционные источники утверждают, что российское командование пошло навстречу генералу. Похоже, что эти переговоры, говорят наблюдатели, по-новому высветили российскую стратегию по сокращению иранского влияния на сирийские армейские структуры. Если раньше российское командование шло по пути кадровых перестановок, то теперь оно действует путём интеграции «неблагонадёжных» элементов.

Махер Асад давно выступал за то, чтобы находящаяся под его личным командованием 4-я дивизия играла более активную роль в боевых действиях против остатков оппозиционных формирований. Вероятно, теперь его амбиции будут удовлетворены. Однако неизвестно, ответили ли российские военные на другие требования генерала. Так, источники говорили о гневе Махера в связи с преследованием его ближайших соратников — бригадного генерала Гассана Биляля и бизнесмена Наима аль-Джараха. Биляль — правая рука военачальника, он отвечал за бюро безопасности 4-й дивизии и был плотно интегрирован в военную экономику Сирии. По данным ливанской прессы, Биляль находится под домашним арестом. Его посадку напрямую связывали с попытками российских военных бороться с иранскими ставленниками внутри правительственной армии. Что же касается бизнесмена Наима аль-Джараха, то он также подвергся давлению сирийских спецслужб якобы по инициативе российской стороны. Его досье связано с фабрикой на окраине восточной Гуты, которая, по данным оппозиционеров, производила наркотические вещества.