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Завод металлоконструкций начал работу в Алеппо 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: Алексей Головщиков/Reuters
Завод по производству металлоконструкций открыт в городе Алеппо. Об этом сообщил журналистам Саллах Битар — главный технолог компании "Катаржи Групп", которой принадлежит предприятие.
Крупнейший промышленный район Шейх Наджар, где расположен завод, был практически полностью разрушен в ходе боев за Алеппо. После его освобождения от террористов компания "Катаржи" первой смогла открыть производство здесь около четырех месяцев назад. Предприятие было построено с нуля. Первоначально на нем работали 15 человек, а объем продукции составлял 20 т в месяц. Сейчас здесь трудятся более 250 человек, которые производят до 200 т металлоконструкций в месяц.
"Все рабочие, которые здесь работают, — либо инженеры, либо подготовленные нашими специалистами в центре переподготовки. У нас есть специальные курсы в городе для тех, кто хочет освоить новую профессию. Эти курсы совершенно бесплатные, любой может к нам прийти. Ведут их специалисты мирового уровня: после наших курсов работник знает порой больше, чем инженер", — рассказал Саллах Битар.
По его словам, в первую очередь руководство старается трудоустроить возвращающихся в страну беженцев. При этом программа переподготовки кадров оказалась настолько эффективной, что здесь было принято решение обучать не только металлургов, но и специалистов других рабочих профессий.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Ближний Восток , Исламское государство
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