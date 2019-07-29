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СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину 

ТК «Звезда» + ещё 9 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
По украинскому законодательству, экс-президентам может быть предоставлена государственная охрана до конца жизни.
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Незалежную. Сейчас он и его родственники находятся на территории Турции.
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В настоящий момент известно, что бывший украинский лидер написал заявление об отказе от государственной охраны, однако нет данных о том, на какой срок он отказался от защиты. По украинскому законодательству, экс-президентам может быть предоставлена государственная охрана до конца жизни.
«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — приводит «Украинская правда» слова информированного источника.
При этом издание напоминает, что ранее Петр Порошенко рассказывал о своих намерениях выехать на отдых за границу.
В апреле этого года на Украине состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. В результате голосования, Зеленский с большим отрывом опередил Порошенко.
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Комментарии9
Ближний Восток , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Украинская правда , Турция
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