СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Украину

По украинскому законодательству, экс-президентам может быть предоставлена государственная охрана до конца жизни.

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей покинул Незалежную. Сейчас он и его родственники находятся на территории Турции

В настоящий момент известно, что бывший украинский лидер написал заявление об отказе от государственной охраны, однако нет данных о том, на какой срок он отказался от защиты. По украинскому законодательству, экс-президентам может быть предоставлена государственная охрана до конца жизни.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», — приводит «Украинская правда» слова информированного источника.

При этом издание напоминает, что ранее Петр Порошенко рассказывал о своих намерениях выехать на отдых за границу.