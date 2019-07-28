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Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
РФ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЗЫВАТЬ
ИРАН
ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ЭСКАЛАЦИИ ВОКРУГ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЪЕМАМ НАРАБОТКИ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ — РЯБКОВ РИА НОВОСТИ
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