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Россия призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки 

РИА Новости 1 час назад
РФ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЗЫВАТЬ ИРАН ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ЭСКАЛАЦИИ ВОКРУГ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЪЕМАМ НАРАБОТКИ ТЯЖЕЛОЙ ВОДЫ — РЯБКОВ РИА НОВОСТИ
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Ближний Восток , Азия , Армия , Оружие , РИА Новости , Иран
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