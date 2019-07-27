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Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как принадлежащий Сирийской арабской армии танк Т-90А российского производства уничтожает автомобиль с террористами на севере сирийской провинции Хама. Ролик в субботу, 27 июля, публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».
По данным канала, удар был нанесен по пикапу боевиков с расстояния пять километров.
На кадрах, снятых изнутри боевой машины, видно, как экипаж наводит орудие на цель и делает выстрел. После этого над пораженным автомобилем поднимается черный дым.
Впервые появление Т-90 в Сирии было зафиксировано в конце ноября 2015 года в провинции Алеппо. В декабре того же года сообщалось, что в Сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «Т-90 образца 1992 года» (с литой башней). Позднее сирийские войска получили более современную модификацию Т-90А со сварной башней. Танки были поставлены Дамаску Россией.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Сирия
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