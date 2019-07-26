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Посол Израиля показал президенту Северной Македонии стойку на руке 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Израиля в Северной Македонии Дан Орьян в ходе встречи с президентом страны Стево Пендаровски исполнил стойку на одной руке, о чем Пендаровски рассказал в соцсетях.
Администрация северомакедонского президента сообщила в пятницу, что тот провел встречу c главой диппредставительства Израиля, на которой стороны согласились, что строят результативные экономические отношения и готовы их развивать в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма. Но самая эффектная часть встречи не попала в официальное сообщение.
"Эта фотография — стойка на руке израильского посла Дана Орьяна — пусть станет мотивацией и еще одним доводом тому, что тренировки очень важны, а иногда и забавны", — подписал Пендаровски снимок в Facebook, на котором израильский дипломат в галстуке и без пиджака показывает стойку на левой руке в его кабинете.
Фотография с подписью за час собрали тысячу лайков.
Выдвиженец правящего Социал-демократического союза во главе с премьером Зораном Заевым — Стево Пендаровски — победил во втором туре президентских выборов 5 мая 2019 года. Это была его первая официальная встреча с послом Израиля.
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Ближний Восток , В мире , Израиль
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