Администрация северомакедонского президента сообщила в пятницу, что тот провел встречу c главой диппредставительства Израиля, на которой стороны согласились, что строят результативные экономические отношения и готовы их развивать в сферах безопасности, науки и новых технологий, сельского хозяйства, а также культуры и туризма. Но самая эффектная часть встречи не попала в официальное сообщение.