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Назван срок новых поставок С-400 Турции 

Российская Газета + ещё 9 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Второй дивизион российских зенитных систем С-400 «Триумф» будет передан Турции в ближайшие месяцы.
— Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы, — приводит «Интерфакс» слова руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева.
Первая партия «Триумфов» была передана Анкаре в середине июля. Всего Турция заказала четыре дивизиона С-400, сумма сделки составила более 2,5 миллиарда долларов. Контрактом предусмотрена частичная передача технологий для производства ряда комплектующих зенитной ракетной системы в Турции.
США всячески препятствовали сделке — в частности, за покупку «Триумфов» Турция исключена из программы истребителя пятого поколения F-35. Теперь Вашингтон уговаривает Анкару не вводить полученные системы в строй, угрожая в противном случае новыми санкциями.
Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полученные С-400 заступят на боевое дежурство весной 2020 года. Первые батареи будут развернуты в ноябре.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Анкара , Турция
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