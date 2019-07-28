Назван срок новых поставок С-400 Турции

Второй дивизион российских зенитных систем С-400 «Триумф» будет передан Турции в ближайшие месяцы.

Первая партия «Триумфов» была передана Анкаре в середине июля. Всего Турция заказала четыре дивизиона С-400, сумма сделки составила более 2,5 миллиарда долларов. Контрактом предусмотрена частичная передача технологий для производства ряда комплектующих зенитной ракетной системы в Турции.

США всячески препятствовали сделке — в частности, за покупку «Триумфов» Турция исключена из программы истребителя пятого поколения F-35. Теперь Вашингтон уговаривает Анкару не вводить полученные системы в строй, угрожая в противном случае новыми санкциями.