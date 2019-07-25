В Госдепе не назвали сроки введения санкций против Турции из-за С-400

"Нет временных рамок для принятия решения президентом и (продолжительности) его консультаций с госсекретарём (по вопросу введения санкций), и я бы хотела предложить вам оставить президенту и госсекретарю пространство для действий, чтобы сделать это", — сказала она, отвечая на вопрос, с чем связана отсрочка в введении санкции против Турции из-за покупки ею российского комплекса С-400.

"Я думаю, что важно помнить, что Турция — союзник по НАТО и действия, которые мы до сих пор принимали (против Турции) существенны … Мы (в госдепартаменте) всегда стремимся сохранить дипломатические отношения … Санкции против союзника по НАТО — очень и очень серьезное действие и, когда госсекретарь или президент будут готовы принять это решение в рамках CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), я буду рада вам об этом сообщить", — добавила представитель госдепартамента.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.