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Эрдоган назвал итогом теплых отношений отмену Россией ограничений в отношении Турции 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Osman Orsal/Reuters
АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что решение России частично возобновить действия соглашения с Турцией об условиях взаимных поездок граждан является результатом диалога и теплых отношений между двумя странами. С такими словами турецкий лидер выступил в четверг на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию его выступления вел телеканал Haberturk.
"Уважаемый [президент России Владимир] Путин ранее нам дал подобное обещание. И сегодня мы увидели, что они [ограничения] сняты, — отметил он. — В этой теме нет каких-либо проблем. Это является результатом нашего длительного диалога и теплых отношений".
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал указ «Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".
Действие соглашения было приостановлено с 1 января 2016 года в части, касающейся поездок в РФ граждан Турции, являющихся обладателями общегражданских заграничных паспортов. Однако документ по-прежнему действовал для граждан Турции со служебными паспортами, которые направляются в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в РФ. Согласно новому указу, из-под ограничений выведены граждане Турции как со служебными, так и со специальными паспортами, причем независимо от целей их поездки в Россию, однако при условии «принятия Турецкой Республикой на основе принципа взаимности аналогичных мер в отношении граждан Российской Федерации, осуществляющих поездки в турецкую Республику, имеющих действительные служебные паспорта».
Указанные меры были введены указом главы российского государства 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.
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Комментарии6
Ближний Восток , Армия , В мире , Европа , Политика , Статьи , Мигранты , Владимир Путин , МИД , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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