США вводят визовые ограничения для граждан Нигерии

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госдепартамент вводит визовые ограничения для граждан Нигерии , которые, по мнению Вашингтона, причастны к «подрыву демократии» в этой стране. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь США Майкл Помпео ] вводит визовые ограничения для нигерийцев, которые, как считается, ответственны или причастны к подрыву демократии в Нигерии. Эти лица действовали безнаказанно за счет нигерийского народа и подрывали демократические принципы и права человека", — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, в отношении кого конкретно вводятся ограничительные меры, однако подчеркнули, что данные действия со стороны Вашингтона «касаются определенных лиц и не направлены против жителей Нигерии или новоизбранного правительства». «Это решение отражает приверженность Госдепартамента работе с правительством Нигерии в целях реализации его обязательства положить конец коррупции, а также укреплять демократию, подотчетность и уважение прав человека», — отмечается в заявлении.