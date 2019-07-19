Споры и конфликты по поводу поставок в Турцию российских С-400 продолжаются. Первый этап поставки в Анкару элементов российских зенитно-ракетных комплексов «Триумф» завершится 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник.
Тем временем кризис, возникший в связи с этим в отношениях Турции и США, равно как и полемика вокруг, разрастается. Американские власти говорят о разрыве контракта на поставку истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Замминистра обороны США Марк Эспер сказал:
«Турция разочаровала нас; у Турции не могут быть одновременно и С-400, и F-35».
Министерство заявило, что Турция более не является частью программы F-35. Пентагон сообщил, что турецкие пилоты, участвовавшие в тренировках на этих видах самолетов, будут отправлены обратно. При этом Турция уже вложила в программу 9 млрд долларов.
Министерство иностранных дел Турции ответило на это следующим заявлением:
«Утверждения о том, что С-400 подвергают риску программу F-35, недействительны. Это односторонний незаконный шаг, не соответствующий требованиям, которые подразумеваются союзническими отношениями. Мы призываем США отказаться от этого шага, который нанесет непоправимый урон нашим отношениям».
Позиция генсека НАТО Йенса Столтенберга несколько иная:
«Вклад Турции в НАТО значительно глубже, чем вопрос F-35. Я не умаляю проблему С-400, но Турция как член НАТО значит намного больше, чем тема С-400».
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, со своей стороны, отметил:
«Изначальная версия турецко-американских отношений, вероятно, прекратила существовать этим летом, но мы должны начать готовиться к тому, что будет после Эрдогана, уже сейчас».
Президент США Дональд Трамп 18 июля заявил, что по-прежнему рассматривает санкции против Турции, но решение по ним пока не принял.
Все, что происходит вокруг российских ракет и американских истребителей, практически не имеет никакого военно-стратегического значения. Это в большей степени политические игры, говорит руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Алексей Арбатов:
«Если Турция не собирается воевать с Израилем, то там нет таких противников, для обороны от которых нужны такие стратегические системы. С-400 — это система ПРО, которая относится к российской стратегической воздушно-космической обороне. Эти же системы в России развертываются для защиты от удара США. С военной точки зрения, с точки зрения национальной безопасности Турции не нужны ни С-400, ни F-35. Это исключительно вопрос престижа в регионе и игры на противоречиях между Россией и НАТО. Дальнейшая судьба отношений Турции и НАТО зависит от того, пойдет ли эскалация и напряженность между Турцией и США. Эрдоган опередит США, и до отказа от поставок F-35 он скажет: «А нам и не надо». И закупит российские самолеты. Конечно, и зенитные системы, авиационные системы, закупаемые у потенциального противника НАТО, — это будет глубокий раскол. Прежде всего, между Турцией и НАТО, а во-вторых, в НАТО между теми, кто хочет этот конфликт сгладить, и теми, кто хочет это сделать вопросом принципа. Особенно учитывая, что Турция на Ближнем Востоке проводит политику, которая далеко не всегда встречает одобрение США, прежде всего по вопросу о курдах. Если в дополнение к С-400 Эрдоган обратится к России за закупкой самолетов российского производства, можно будет поздравить нашу внешнюю политику с большим успехом — мы вбили глубокий клин в НАТО. Поскольку это является одной из целей российской политики, можно будет сказать, что это успех. Другой вопрос, как в конечном итоге это отразится на наших интересах на юге, на интересах нашей безопасности. Тут возможны разные варианты. Далеко неоднозначно, что это нам будет на пользу».
Стоимость контракта на поставку в Турцию четырех дивизионов российских С-400 — 2,5 млрд долларов.
«Россия готова поставить Турции и многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание», — заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.