Ливан ждёт от Белоруссии российское оружие

Белоруссии узнали о планах Минска поставить вооружения Ливану . Однако речь может идти не только о поставках, но и модернизации существующей советской и российской техники. Кроме этого, не исключён вариант, при котором Россия под прикрытием Минска готовится поставить свою военную технику Бейруту

Белорусский сегмент Интернета активно обсуждает тему, которая выпала из поля зрения СМИ, а именно: возможность поставок Минском вооружений Ливану. Информация распространяется в Telegram-каналах, которые так или иначе контролируются белорусскими властными структурами. Повод для этого — публикации ливанских СМИ о прошедшей 10 июля встрече посла Белоруссии Юрия Слуки, атташе по вопросам обороны Дениса Стасевича с министром обороны Ливана Ильясом Бу Саабом. На переговорах поднимался вопрос подписания двустороннего проекта соглашения о взаимной защите секретной информации, что широко трактуется как документ, подразумевающий поставку вооружений либо их модернизацию.

Белоруссия активно сотрудничает со странами Ближнего Востока и Северной Африки в сфере ВТС. Примеры такого взаимодействия: модернизация сирийских комплексов ПВО, которая была проведена по соглашению от 1998 года, поставка Дамаску 33-х истребителей МиГ-23МЛД и т.д.

Также Белоруссия была замечена в поставках вооружений обеим сторонам конфликта в Ливии , в отношении которой действует оружейное эмбарго. Продажа военных грузов командующему ЛНА Халифе Хафтару осуществлялась через подставные сербские фирмы с использованием белорусских и молдавских самолётов. После того как известный сербский торговец оружием Слободан Тезича попал в чёрный список ООН в связи с нарушением эмбарго, Белоруссия продолжила поставки вооружений Хафтару при помощи ОАЭ . С 2017 года работа Минска на ливийском направлении изменила свой вектор, и образцы вооружения и военной техники (например, вертолёты Ми-8 и истребители Су-27) стали поставляться уже властям в Триполи. Формально Москва должна была давать разрешение Минску на реэкспорт вооружений, однако вряд ли все поставки Минском согласовывались с российской стороной. Тем не менее эти факты на Западе зачастую трактовались как попытки Москвы влиять на ситуацию, сохранять дистанцию от Хафтара и соблюдать условия эмбарго.

Ливан сложно назвать платёжеспособным покупателем. За 2018 год финансовые показатели страны резко ухудшились: так госдолг Ливана вырос до $84 млрд, что составляет 155% от ВВП страны, безработица показала рост в 36%. Страна приняла 1,5 млн сирийских беженцев, что составляет треть населения Ливана. К экономическим проблемам добавляются и политические за счёт того, что премьер-министр Саад Харири , президент Мишель Аун и его зять — демонстрирующий президентские амбиции глава МИД Джебран Бассиль — придерживаются разных позиций, в том числе по вопросам влияния политического и военного крыльев «Хезболлы»

Традиционно вооружения Ливану поставляли такие страны, как Саудовская Аравия, Франция и США — для усиления армии страны в противовес движению «Хезболла». Россия и Ливан в 2018 году также обсуждали возможность заключения оборонного контракта на сумму до $1 млрд Тем не менее решение о предоставлении столь большого кредита не было принято. Наряду с поставками вооружений обсуждалась и возможность отгрузки части вооружений безвозмездно. По данным News.ru, речь шла о стрелковом оружии, поставках подержанных артиллерийских систем, реактивных снарядов, грузовиков, БТР, БМП и 8−9 вертолётов Ми-8 и Ми-24. Официально сообщалось о получении Ливаном военной помощи от России на сумму $5 млн — партии патронов и взрывчатых веществ.

По словам руководителя Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилла Семёнова, в случае с поставками военной техники из Белоруссии в Ливан, скорее всего, речь идёт о поддержанном оружии советских годов выпуска.

Начиная от танков и заканчивая БМП и БТР, гранатомётами и противотанковыми ракетами, лёгким стрелковым оружием. Это довольно широкая номенклатура. Минск поставляет подобные вооружения многим странам Ближнего Востока. Не исключено, что Ливан также играет роль посредника и большинство оружия уйдёт, например в Ливию, — сказал Семёнов News.ru.

Эксперт напомнил, что Белоруссия неоднократно была замечена в реализации чёрных схем поставок и привёл в пример ситуацию, в которой проданные ОАЭ вертолёты были потом переданы Хафтару в Ливию. Впрочем, Семёнов не исключил, что под видом поставок оружия из Белоруссии на самом деле могут осуществляться поставки из РФ.

Возможно, это и российские поставки. Могут быть различные схемы. Здесь сложно отличить — Россия ли пользуется прикрытием Белоруссии или действительно сама Белоруссия планирует поставки. Возможно, Россия решила таким образом поставить оружие в Ливан, так как по тем или иным причинам сделка на поставку российских вооружений сорвалась и ограничилась лишь передачей стрелкового орудия МВД Ливана, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что к поставкам собственных вооружений Белоруссией относятся контракт с Марокко по танкам Т-72 и сделка с Перу — на закупку самолётов МиГ-29.

В свою очередь военный эксперт Юрий Лямин в беседе с News.ru выразил мнение о том, что речь может идти о модернизации Белоруссией старых российских вооружений.