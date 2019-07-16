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США разочарованы покупкой С-400 Турцией 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Решение Турции приобрести российские ракетно-зенитные системы С-400 вызывает разочарование, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер.
«Вы можете приобрести либо С-400, либо F-35, вы не то и другое», — приводит Reuters его слова турецкому министру обороны.
Самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Анкару из Москвы 12 июля. Накануне в Турцию прибыл восьмой самолет, сообщало Минобороны Турции.
Сам контракт страны заключили в декабре 2017 года. Такой шаг вызвал беспокойство в США: в июне 2018 года помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о возможности введения санкций против Турции, а также о том, что размещение С-400 будет иметь необратимые последствия для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в военной сфере.
С-400 — российская зенитная ракетная система, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , США , Марк Эспер , Уэсс Митчелл , Министерство обороны , Reuters , Турция
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