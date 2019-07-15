Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС одобрил санкции в отношении Турции 

RT на русском + ещё 18 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Об этом информирует Focus со ссылкой на соответствующий документ, одобренный министрами.
Ограничительные меры в том числе предусматривают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.
Указывается, что в том случае, если Анкара будет продолжать настаивать на своей позиции, ЕС может применить другие меры, включая санкции в отношении компаний или лиц, принимающих участие в разведке месторождений.
Ранее СМИ заявили о планах Вашингтона объявить о санкциях против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском: последние новости
В США изучили причины неудач американских войск в Афганистане Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией Президент Ирана заявил о готовности к переговорам с США
Ближний Восток , В мире , ЕС , Кипр , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам202
Тимошенко сделала предложение Зеленскому8
Бастрыкин предложил расширить полномочия СК23
В Германии предупредили о «неожиданном ударе» Москвы116
Сделку по С-400 связали с военным переворотом16
Видео
02:59
МИД рассказал о реакции Киева на предложения по морякам
Политика Украина
01:49
Пока вы не уснули: «один звонок» может закончить войну в Донбассе
В мире
00:44
«Это ваши дети»: фанатка прорвалась к Билану на сцену
Шоу-бизнес
00:40
Бомбардировщики Ту-160 пролетели над нейтральными водами
Армия Катастрофы
00:58
В РФ ответили на угрозы Турчинова
Политика
01:11
МИД ответил на призыв Могерини
Политика
00:53
СК назвал имя «первого военного преступника» в Донбассе
Политика
00:37
«Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Происшествия Пожары
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
05:08
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение