ЕС одобрил санкции в отношении Турции

Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра

Об этом информирует Focus со ссылкой на соответствующий документ, одобренный министрами.

Ограничительные меры в том числе предусматривают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

Указывается, что в том случае, если Анкара будет продолжать настаивать на своей позиции, ЕС может применить другие меры, включая санкции в отношении компаний или лиц, принимающих участие в разведке месторождений.

Ранее СМИ заявили о планах Вашингтона объявить о санкциях против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.