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Турция отчиталась о получении российских С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 45 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что запланированные на пятницу действия по поставкам российских С-400 в страну завершены.
«Согласно плану, третий [российский] самолет приземлился, запланированные за сегодня действия завершены. Процесс продолжится в предстоящие дни», — сказал Акар, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.
В пятницу Кремль официально подтвердил, что поставки С-400 в Анкару начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон.
Эту тему также прокомментировали в НАТО.
Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Хулуси Акар , НАТО , ИА Anadolu , ИТАР-ТАСС , Турция
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