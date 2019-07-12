Турция отчиталась о получении российских С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что запланированные на пятницу действия по поставкам российских С-400 в страну завершены.

«Согласно плану, третий [российский] самолет приземлился, запланированные за сегодня действия завершены. Процесс продолжится в предстоящие дни», — сказал Акар, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

В пятницу Кремль официально подтвердил, что поставки С-400 в Анкару начались и осуществляются в соответствии с договоренностями сторон.

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Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.