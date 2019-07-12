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ФСВТС подтвердила начало поставок С-400 в Турцию 

ТАСС + ещё 21 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"ФСВТС подтверждает факт начала поставки систем С-400 в Турцию, поставки будут реализованы в согласованные сторонами сроки", — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок российских зенитных ракетных систем С-400. По данным министерства, первая группа компонентов в рамках контракта по С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Позднее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что второй военно-транспортный самолет ВКС РФ с партией полкового комплекта С-400 на борту вылетит в ближайшее время в Турцию.
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
ТАСС: последние новости
Reuters: саудовские военные стремятся обезопасить порты Красного моря СМИ: полиция Гибралтара задержала капитана и старпома танкера Grace 1 В МО РФ сообщили, что оставшиеся части С-400 будут переданы Турции в установленные сроки
Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИТАР-ТАСС , Москва , Турция
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