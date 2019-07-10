Саудовская Аравия в процессе полураспада

Вслед за Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вывод военного контингента из Йемена может начать Саудовская Аравия — лидер арабской коалиции, сражающейся на стороне правительства. Это в разговоре с News.ru допустил источник в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), комментируя новости о сокращении эмиратовских военных обязательств в рамках аравийской коалиции. Вероятно, коалиция терпит распад, и скоро повстанцам-хуситам можно будет вздохнуть с облегчением.

Это возможно, — заявил дипломатический источник News.ru, отвечая на вопрос о шансах на уход саудовского контингента с йеменской территории.

Однако первой землю этой страны, похоже, покидают ОАЭ, которые также участвовали в войне на стороне аравийской коалиции. Комментируя шаг Абу-Даби , собеседник News.ru заявил:

Из событий, которые развиваются не в интересах коалиции, видно, что ОАЭ хотели бы найти выход из йеменского болота, потому что они не получают ощутимых результатов.

Отвечая на вопрос News.ru, может ли начавшийся вывод эмиратовского контингента быть связан со страхами перед прямым иранским нападением у себя дома, дипломат из ССАГПЗ допустил, что такое действительно возможно. Однако главной причиной «исхода», по его мнению, являются негативные последствия военной кампании как «на земле», так и в общественном мнении западных стран.

На протяжении последних месяцев неназванные источники западных СМИ регулярно говорили о готовности Абу-Даби оставить территорию Йемена и начать усилия по примирению сторон конфликта, хотя, откровенно, ОАЭ и были одной из непосредственных сторон этого вооружённого противостояния. Месяц назад сообщалось, что «исход» ОАЭ ожидается главным образом из двух мест. Это порт Ходейда, который долгое время был одной из главных горячих точек йеменского конфликта. Второй место — это порт Ассаб в Эритрее, который долгое время служил Абу-Даби в качестве плацдарма для проведения операций на йеменской территории. 8 июля сообщения о готовности ОАЭ покинуть эту страну, переживающую острый гуманитарный кризис, подтвердились, но снова на уровне источников в руководстве аравийской монархии. Не исключено, что решение было принято по согласованию с Эр-Риядом.

Есть гипотеза, согласно которой уход Эмиратов из Йемена стал возможен благодаря усилившемуся давлению Соединённых Штатов на Иран. Обострившаяся конфронтация породила домыслы о готовности двух сторон к вооружённому конфликту. Ожидалось, что в ответ на экономический и военно-политический прессинг Исламская Республика не только активизируют свои «прокси-силы» по всему региону, но и нанесёт удар по американским позициям в третьих странах. Частичное сокращение дипломатического персонала США в Ираке было связано как раз с такой угрозой, о которой, по-видимому, сообщили американские силовые ведомства. ОАЭ есть за что опасаться в этом смысле. На территории аравийского государства находится одна из крупнейших американских военных баз в регионе. Речь идёт об авиабазе «Аль-Дафра», месте дислокации 380-го экспедиционного авиакрыла американских ВВС. Учитывая этот факт, желание ОАЭ держать свой контингент поближе к дому вполне понятно.

Развитие йеменского вооружённого конфликта оказалось в центре внимания западных стран после убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, которое, по данным ООН, было делом рук саудовского наследного принца Мохаммеда. После появления первых признаков причастности наследника саудовского трона к преступлению общественное мнение в США и ряде европейских стран призвало отказаться от экспорта вооружений в королевство. Эр-Рияду припомнили не только систематическое нарушение прав человека, но и решение начать коалиционную борьбу с йеменскими мятежниками на стороне правительства. Вероятно, в аравийских столицах растёт понимание того, что война в этой части полуострова несёт большие репутационные издержки, что, конечно, частично отражается на желании инвесторов сотрудничать.

Впрочем, совсем не исключено, что контингент арабской коалиции полностью выведен не будет: уход будет декорационным, и в Йемене останется некоторое количество военнослужащих из стран, воевавших с хуситами. По крайней мере, вряд ли стоит ожидать, что ведущие члены ССАГПЗ (за исключением Катара) захотят терять влияние в этой стране.