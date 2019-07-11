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Reuters: саудовские военные стремятся обезопасить порты Красного моря 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Saudi88hawk/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
ТАСС, 11 июля. Военные Саудовской Аравии в Йемене стремятся обезопасить два стратегических порта на Красном море и Баб-эль-Мандебский пролив после решения ОАЭ, которые являются их главным союзником по аравийской коалиции, вывести часть своих войск из Йемена. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.
Агентство поясняет, что ОАЭ сократили численность своих военных в некоторых частях Йемена, где они создали несколько баз. Два йеменских военачальника и два чиновника правительства Йемена рассказали Reuters, что саудовские офицеры приняли командование военными базами в портах Моха и эль-Хоха, которые эмиратские силы использовали для поддержки их кампании близ Ходейды и для наблюдения за береговой линией. Кроме того, сообщает агентство, Саудовская Аравия направила неопределенное число военнослужащих в южный портовый город Аден и остров Перим, расположенный в Баб-эль-Мандебском проливе.
Как отмечает агентство, представитель аравийской коалиции и правительство ОАЭ не ответили на запросы о комментарии по этому поводу.
Согласно информации Reuters, по словам высокопоставленного эмиратского чиновника, ОАЭ остаются приверженными коалиции и йеменскому правительству и подробно обсудили вопрос о передислокации своих войск с Эр-Риядом.
8 июля со ссылкой на официальный источник в Абу-Даби AFP информировало, что ОАЭ сокращают число своих войск в Йемене. По словам источника, ОАЭ планируют «перейти от боевых действий к мирному урегулированию» в Йемене.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.
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Комментарии
Ближний Восток , Африка , В мире , Статьи , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Reuters , Йемен , ОАЭ , Саудовская Аравия
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