Reuters: саудовские военные стремятся обезопасить порты Красного моря

ТАСС, 11 июля. Военные Саудовской Аравии Йемене стремятся обезопасить два стратегических порта на Красном море и Баб-эль-Мандебский пролив после решения ОАЭ , которые являются их главным союзником по аравийской коалиции, вывести часть своих войск из Йемена. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Агентство поясняет, что ОАЭ сократили численность своих военных в некоторых частях Йемена, где они создали несколько баз. Два йеменских военачальника и два чиновника правительства Йемена рассказали Reuters, что саудовские офицеры приняли командование военными базами в портах Моха и эль-Хоха, которые эмиратские силы использовали для поддержки их кампании близ Ходейды и для наблюдения за береговой линией. Кроме того, сообщает агентство, Саудовская Аравия направила неопределенное число военнослужащих в южный портовый город Аден и остров Перим, расположенный в Баб-эль-Мандебском проливе.

Как отмечает агентство, представитель аравийской коалиции и правительство ОАЭ не ответили на запросы о комментарии по этому поводу.

Согласно информации Reuters, по словам высокопоставленного эмиратского чиновника, ОАЭ остаются приверженными коалиции и йеменскому правительству и подробно обсудили вопрос о передислокации своих войск с Эр-Риядом.

8 июля со ссылкой на официальный источник в Абу-Даби AFP информировало, что ОАЭ сокращают число своих войск в Йемене. По словам источника, ОАЭ планируют «перейти от боевых действий к мирному урегулированию» в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах». В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. К ней присоединились Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.