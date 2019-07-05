Боевики четырежды обстреляли Хаму и Латакию

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, тем самым в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Российские военные зафиксировали четыре нарушения режима прекращения боевых действий со стороны террористов, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ашра, Санджека провинции Латакия и Каркад провинции Хама», — рассказал он в ходе брифинга.

Отметим, что Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.