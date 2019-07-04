Al Modon (Ливан): Айман Джабер атакует базу «Хмеймим»?

Al Modon (Ливан) . По словам очевидцев, после нескольких таких обстрелов на авиабазу отправлялись машины скорой помощи и пожарные. На территории российского объекта неоднократно замечали пламя. Кто же несет ответственность? Беспилотники обстреливают российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Иногда Москва сообщает об инцидентах, иногда молчит, пишет. По словам очевидцев, после нескольких таких обстрелов на авиабазу отправлялись машины скорой помощи и пожарные. На территории российского объекта неоднократно замечали пламя. Кто же несет ответственность?

Беспилотники не прекращают обстреливать российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии. Иногда Москва сообщает об инцидентах, иногда все умалчивает, предоставляя СМИ режима возможность самим передавать новостные сообщения об этих операциях. Полученная информация неоднозначна, но не выходит за рамки обвинений в адрес «террористических группировок» в деревнях Латакии и Идлиба, которых иногда называют просто «враждебными». При этом все аффилированные с сирийскими властями СМИ согласны, что российские и местные средства ПВО «успешно» противостоят обстрелам беспилотников.

Как подтвердили в беседе с «Аль-Мудун» очевидцы из городов Джебла и Кардаха, после нескольких таких обстрелов на авиабазу прибыли машины скорой помощи и пожарные. Кроме того, по их словам, они не единожды замечали пламя на территории российского объекта.

Сирийская армия и российские силы предпочитают не сообщать о последствиях повторяющихся нападений, и довольно трудно найти надежный альтернативный источник информации о жертвах и ущербе, нанесённом авиабазе. Возможно, их нет вовсе.

По словам корреспондента оппозиционного ресурса Lattakia's Media Network Мухаммеда Сахели, беспилотников практически ежедневно атакуют авиабазу между десятью часами вечера и часом ночи. В ответ из нескольких объектов, включая аэродром, ведется пулеметный обстрел. Как отметил Сахели, иногда лояльные режиму медиа-ресурсы сообщают о происходящем, публикуя аудио— и видеозаписи с места событий.

Сахели и жителям региона известно то, что неизвестно другим. Они указывают на по крайней мере две силы, инициировавшие атаки на российскую базу в Хмеймиме. Первая — это «террористические группировки», в частности «Хейат Тахрир аш-Шам» (преемница запрещенной в России террористической « Джебхат ан-Нусры » — прим. ред.). Вторая —вооруженная фракция, финансируемая бизнесменом и командиром ополчения Айманом Джабером. Джабер владеет заводом по производству бочковых бомб, которые авиация Асада сбрасывала на объекты оппозиции.

Считается, что несколько незначительных налётов беспилотников были совершены с бывшего завода по производству пластиковых контейнеров, принадлежавшего Айману Джаберу. Он находится на востоке деревни Аль-Басса, и теперь там как раз производят бочковые бомбы. Беспилотник долетает от Аль-Бассы до Хмеймима всего за несколько минут.

Как сообщают источники, сейчас России неважно, кто несёт ответственность за атаки, однако она воспользуется этим, когда будет необходимо.

«Происходящее — это сведение счётов между проиранской группировкой и Россией. Из-за хаоса и продолжающихся обстрелов авиабазы «Хмеймим" все начеку, а конфликт продолжается», — считает офицер Мухаммед Хамадо.

«Стали очевидны российско-иранские противоречия из-за дележки зон влияния и интересов, к тому же Иран недоволен координацией между Москвой и Тель-Авивом, особенно по поводу нападений на свои объекты», — добавил Хамадо.

По его мнению, это спровоцирует другие группировки также начать обстрелы российской авиабазы, ведь беспилотники сейчас есть у многих:

«Слабость государства и центральных властей позволили каждому командиру ополчения действовать независимо от них, следуя своей стратегии».

Россия не сообщает о нападениях на свою базу в Хмеймиме, за исключением случаев, когда она хочет использовать эти атаки для оправдания обстрелов оппозиции в деревнях Латакии и Идлиба и тем самым способствовать продвижению сил Асада. Кроме того, это делается с целью оказать давление на Турцию, чтобы она пошла на дополнительные уступки по конкретным политическим или военным вопросам.

Тем временем «Хейат Тахрир аш-Шам» продолжает обстреливать Хмеймим при помощи беспилотников и ракет «Град», хотя ее беспилотники — не самых современных модификаций, а ближайший ее объект находится в 30 километрах от аэродрома. Это максимальная дальность полета «Градов», что означает снижение точности поражения целей. Группировка постоянно пытается навязать себя в качестве сильного и активного игрока, чтобы противники приняли это как факт.

При этом из-за хаоса, царящего в регионах, контролируемых режимом и оппозицией, другие силы также получают возможность нападать на российскую авиабазу.