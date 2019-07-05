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Раскрыта подготовка Турции к санкциям США из-за С-400 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Турция, опасаясь новых санкций США из-за покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф» у России, накопила запасные комплектующие для собственных истребителей четвертого поколения F-16 Viper американского производства, сообщает The Drive.
Издание отмечает, что в распоряжении Анкары имеется примерно 245 самолетов F-16 Viper. Кроме комплектующих для таких истребителей, Турция закупилась деталями других «неназванных военных систем».
В апреле немецкое издание Stern назвало С-400 «Триумф» «кошмаром для НАТО».
Ранее в том же месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва может поставить Анкаре С-400 «Триумф» до июля.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.
Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.
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Комментарии1
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Статьи , Реджеп Эрдоган , НАТО , Анкара , США , Турция
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