Зариф: «Мы не уступим давлению США» (Al Araby Al Jadeed, Великобритания)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран никогда не уступит давлению США . «Мы заставим мировые державы говорить с нами на языке уважения и при этом никогда не угрожать Ирану», — подчеркнул он. Зариф добавил, что Тегеран намерен взять пример с России Китая и отказаться от американской валюты при проведении взаимных торговых операций с другими странами.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что Тегеран не уступит давлению США. Он призвал Вашингтон никогда не угрожать иранцам и проявить к Ирану уважение. Иранское информационное агентство «Тасним» со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Тегеран продолжит сокращать выполнение обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поскольку европейские страны часть своих обязательств не выполнили.

Командир штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Хатам аль-Анбия генерал-майор Голам Али Рашид заявил, что вооруженные силы Ирана готовы дать сокрушительный отпор любой агрессии врага против иранских островов, морских, сухопутных и воздушных границ.

Зариф: «Никогда не угрожайте иранцам»

Министр иностранных дел Ирана на церемонии по случаю Национального дня промышленности и полезных ископаемых в Тегеране в понедельник заявил: «Давление американцев на Иран вызвано последовательными поражениями США на региональном и международном уровнях».

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Иран благодаря ядерной сделке освободился от американских санкций и начал играть важную роль в регионе и мире, что разозлило Вашингтон. Об этом сообщило иранское информационное агентство «ИСНА».

Зариф подчеркнул, что Иран не уступит давлению со стороны администрации США . Министр иностранных дел Ирана призвал врага «проявить уважение», вместо того чтобы сыпать угрозами в адрес Тегерана.

«Иран в последние годы показал, что в ответ на уважение он также проявляет уважение и противодействует давлению. Мы заставим мировые державы говорить с нами на языке уважения и при этом никогда не угрожать Ирану», — заявил он.

Германией и Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал создание Великобританией Францией механизма для торговых расчетов с Тегераном в обход санкций США. Этот механизм получил название INSTEX («Инструмент для поддержки торговых обменов»). Об этом было объявлено после завершения переговоров по ядерной программе Тегерана, которые прошли в Вене между представителями Ирана и «группой 1 + 4». Иранский дипломат заявил, что INSTEX имеет стратегическое значение, поскольку сейчас ближайшие союзники США [Европа] начинают от них отдаляться в международных торговых отношениях.

«INSTEX не является достаточным ответом на ожидания Ирана по выполнению европейцами своих обязательств», — добавил министр иностранных дел Ирана.

По словам Зарифа, Вашингтон давно пытается оказывать экономическое давление на Иран, пользуясь диктатом американского доллара, поэтому Тегеран намерен отказаться от американской валюты при проведении взаимных торговых операций с другими странами.

«В прошлом году 35% наших торговых операций с Турцией совершались без доллара. Недавно Россия и Китай договорились обходиться без американской валюты. Роль доллара США в международных сделках уменьшается», — отметил он.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал создание европейского механизма для торговых расчетов с Тегераном, но звучащие в последние дни со стороны Ирана официальные заявления говорят, что предпринятых шагов недостаточно. Тегеран решил продолжать сокращать объем своих обязательств по ядерной сделке.

Иранское информационное агентство «Тасним» со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что Иран начинает второй этап сокращения обязательств в рамках СВПД после 7 июля 2019 года.

По мнению источников, иранские условия по СВПД не были выполнены, а создание европейского механизма INSTEX не является достаточным ответом на ожидания Ирана.

Иранские заявления звучат в преддверии предстоящего заседания Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД на уровне министров иностранных дел и незадолго до возможного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Иран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во время встречи «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

8 мая 2019 года Высший совет национальной безопасности Ирана приостановил два своих обязательства по СВПД в ответ на экономическое давление со стороны американцев, о чем он оповестил «европейскую тройку» в лице Великобритании, Франции и Германии, а также Китай и Россию.

В прошлом месяце Иран объявил, что не будет соблюдать ограничения в области хранения обогащённого урана и тяжёлой воды. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации ядерного реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят обязательства по смягчению последствий от введения американских санкций.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Фредерика Могерини заявила, что еще семь европейских стран готовы присоединиться к INSTEX в ближайшее время.

Рашид: «Никто не может контролировать продолжительность или масштаб войны»

На фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном, после того как две недели назад Иран сбил беспилотник США над Ормузским проливом, командир штаба КСИР в Хатам аль-Анбия генерал-майор Голам Али Рашид заявил, что вооруженные силы Ирана готовы дать сокрушительный отпор любой агрессии врага против иранских островов, а также морских, сухопутных и воздушных границ.

По его словам, никто не может делать прогнозы относительно продолжительности или масштаба войны, если она начнется. В среду президент США Дональд Трамп в интервью «Фокс ньюс» (Fox News) заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой.

«США должны извлечь уроки из агрессии против Ирака и Афганистана, которая навязала этим странам расходы в 7 триллионов долларов. Американцам придется заплатить высокую цену, если они решат напасть на Иран», — заявил генерал-майор Голам Али Рашид.

Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Мохтаб Зоннур отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что он прекратил ответный военный удар по Ирану всего за десять минут, было «политическим блефом». Он сказал, что «если бы они [американцы] предвидели, что атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы».

Мохтаб Зоннур охарактеризовал Трампа не как человека войны, а как бизнесмена, которого волнуют только деньги.

«Если США нападут на нас, то жить Израилю останется полчаса», — пообещал Зоннур в интервью телеканалу «Аль-Алам».

«Если бы американцы точно знали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее. Но советники президента США предвидели провал, а сила Ирана привела к сдерживанию американской агрессии. Следует отметить, что все 36 военных баз США в ближневосточном регионе находятся под наблюдением Ирана», — сообщил иранский политик.

Al Araby Al Jadeed, Великобритания