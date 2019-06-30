Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлиба

Представители Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлибской зоны деэскалации, размещенным в лагере близ Тартуса , сообщил журналистам представитель ЦПВС Владимир Ладеев.

"В данный набор продуктов входят рис, сахар, консервы, чай. Люди очень рады, что мы приехали. Они получают гуманитарную помощь только от нас и от сирийского правительства", — сказал он.

Ранее лагерь в пригороде Тартуса насчитывал тысячи беженцев, к сегодняшнему дню многие из них вернулись в свои дома. На данный момент здесь проживает порядка 20 семей, в каждой из них по 10-20 человек. Из-за жары в лагере возникла проблема — нужна медицинская помощь и профилактика. В следующий раз власти Сирии во время гуманитарной акции планируют привезти мобильный госпиталь.

"Это единственный лагерь беженцев в провинции Тартус. Раньше было несколько, но ситуация стабилизируется, люди возвращаются в свои дома. Когда это смогут сделать эти беженцы, говорить пока рано — обстановка в Идлибе напряженная. С нашей стороны они будут получать всю необходимую помощь столько времени, сколько потребуется", — говорит представитель администрации провинции Тартус Африя Ахмад.

В лагере созданы необходимые для проживания условия. Есть некое подобие центрального водопровода — вода из больших емкостей по шлангам поступает в палатки. Оборудованы кухни, на которых люди могут готовить пищу. В некоторых палатках появились телевизоры.

"Мы бежали еще в начале войны, наше село захватили боевики. Не знаю, что сейчас с нашим домом. Мы скитались по разным местам, уже выросли внуки. Пусть хотя бы они живут в мире и не вспоминают, что такое смерть и разрушения", — рассказала беженка Димат Рахиб.

В лагере беженцев основательно подготовились к приезду российских военных. Старейшина Мухаммед аль-Жаши составил списки из тех, кто должен получить гуманитарную помощь, проверил их документы.

"Я сам готов отправиться на фронт, но возраст и здоровье не позволяют. В этом центре меня выбрали старшим. Я слежу за порядком, занимаюсь бытовыми делами. Живем дружно и надеемся на скорое возвращение домой", — говорит он.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена боевиками из запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" *.

Для вывода жителей из Идлибской зоны деэскалации развернуто два пункта пропуска. Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч человек. В сирийских провинциях Хама, Хомс и Дейр-эз-Зор для них уже подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" *. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенные в России террористические организации