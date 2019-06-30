Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов 

Арабская коалиция сбила в субботу вечером беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в направлении саудовского аэропорта Джизан, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики.
Ранее подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира" сообщил об атаке мятежников на саудовский аэропорт Джизан с помощью беспилотника, которая якобы привела к нарушению работы воздушной гавани.
Согласно заявлению аль-Малики, беспилотник был перехвачен и сбит в 22.45 (совпадает с мск), ему не удалось достичь ни одной из целей.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.