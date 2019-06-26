Музей истории в Алеппо будет восстановлен к концу 2019 года

Реставраторы завершат работы по восстановлению музея истории в городе Алеппо к концу 2019 года. Об этом журналистам сообщила руководитель проекта восстановления музея Амина Сабуни.

"На данный момент восстановлена примерно треть музея. Полностью заменены все стекла. Сейчас самая активная работа ведется в двух основных залах. Ремонтируем крышу и деревянные перекрытия", — сказала она, отметив, что реставрация здания завершится к концу года.

Среди экспонатов музея — археологические артефакты с тысячелетней историей из древних сирийских городов Эбла и Мари. Во время боевых действий сотрудникам музея удалось сохранить всю коллекцию. Большую часть экспонатов вывезли в Дамаск, часть осталась в местном хранилище.

Работы по восстановлению ведут десятки рабочих, среди которых много беженцев. Им пришлось покинуть город в самый пик боевых действий. Теперь они постепенно возвращаются к мирной жизни.

"Работа не очень сложная, но я ощущаю свою значимость, ведь все мы восстанавливаем национальный музей", — говорит реставратор Абдалла аль-Башар.

Здание музея в арабском стиле расположено на территории, где раньше находился дворец периода Османской империи. На его восстановление выделяет деньги правительство Сирии, помогают благотворители из России и стран Ближнего Востока. В администрации Алеппо считают, что при поддержке ЮНЕСКО работа могла бы идти интенсивнее.

"Как вы знаете, в Сирии очень много объектов, внесенных в список культурного наследия. Однако никаких средств для восстановления этих самых объектов ЮНЕСКО не перечисляет. Поэтому, конечно, сроки реставрации затягиваются. Все можно было бы сделать намного быстрее", — отметил руководитель департамента культурного наследия Алеппо Элен Кило.