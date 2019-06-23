Болтон: «Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным»

"Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке", — передаёт слова Болтона RT.

Советник выразил надежду, что во время трехсторонней встречи советников по национальной безопасности Израиля, России и США, получиться создать основу для переговоров между Вашингтоном и Москвой. Встреча состоится с 24 по 25 июня в Израиле.