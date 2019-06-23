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Болтон: «Трамп с нетерпением ждёт встречи с Путиным» 

Аргументы Недели + ещё 1 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Соединённых Штатов с нетерпением ждёт встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки». Об этом он сообщили в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Президент Трамп с нетерпением ждёт встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20 в японской Осаке", — передаёт слова Болтона RT.
Советник выразил надежду, что во время трехсторонней встречи советников по национальной безопасности Израиля, России и США, получиться создать основу для переговоров между Вашингтоном и Москвой. Встреча состоится с 24 по 25 июня в Израиле.
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Ближний Восток , Джон Болтон , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , США
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