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В Дамаске восстановили завод по производству телевизоров 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Завод по производству телевизоров восстановили в столице Сирии Дамаске после завершения боевых действий, сообщил журналистам директор компании по производству телевизоров "Сироникс" Лоай Аль Майдани.
"Завод был фактически в осаде две недели, здесь было три группировки террористов, сюда попало где-то 400 снарядов. Мы все были очень расстроены, когда предприятие прекратило работу, и мне сложно описать, что чувствую теперь, когда мы снова в строю. Мы очень рады, для нас это второй дом. Например, я здесь проработал 22 года", — сказал он.
Компания "Сироникс" — крупнейшее государственное предприятие в стране по производству телевизоров. Завод был открыт в 1960 году, но из-за боевых действий не работал пять лет, начиная с 2014 года. Производство техники под этим брендом налажено еще в нескольких филиалах по стране.
На предприятии производятся модели телевизоров разного ценового диапазона — от 100 до 600 долларов. В главном цеху, который расположен в Дамаске, в день выпускается 40 телевизоров. В будущем руководство компании намерено увеличивать объем производства. Есть небольшая проблема с комплектующими, но ее удается решить.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Ближний Восток , Исламское государство , Дамаск , Сирия
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