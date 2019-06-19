Посол Сирии заявил о последнем этапе войны

Посол САР в России заявил, что в Сирии наступает последний этап войны с террористами, но теракты могут начаться в других странах, так как туда бегут обученные боевики.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал посол САР в России Рияд Хаддад на международной встрече представителей, курирующих вопросы безопасности в Уфе, передает РИА «Новости».

Однако он отметил, что боевики, бегущие из Сирии, «будут искать другие районы после того, как они приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал, для того чтобы вербовать как можно больше людей, удаленно отдавать приказы и инструкции для проведения террористических операций в любой части мира».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке, сейчас в отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.