Китай будет восстанавливать Сирию

Китай готов принять участие в восстановлении Сирии . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийского министра иностранных дел Валида Муаллема.

«Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии», — сказал дипломат.

В 2018 году сообщалось, что Пекин не направлял военных на сирийскую территорию.