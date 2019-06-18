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Китай будет восстанавливать Сирию 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Marko Djurica / Reuters
Китай готов принять участие в восстановлении Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийского министра иностранных дел Валида Муаллема.
«Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии», — сказал дипломат.
В 2018 году сообщалось, что Пекин не направлял военных на сирийскую территорию.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
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Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Китай , Сирия
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