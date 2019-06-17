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В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД 

RT на русском + ещё 8 23 минуты назад
Фото: Reuters
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Об этом сообщает ISNA.
Уточняется, что речь идёт о лимите иранских запасов урана. В частности, по его словам, Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащённого урана на территории страны, хотя по условиям договора он обязан продавать излишки при превышении данного объёма.
Ранее Тегеран направил письма странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Ирана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе
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Ближний Восток , В мире , cанкции , Бехруз Камальванди , Гумер Исаев , Иран
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