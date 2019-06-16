Супругу Нетаньяху оштрафовали за заказы ресторанной еды

Сара Нетаньяху , супруга израильского премьер-министра, была признана виновной в коррупции, сообщает The Jerusalem Post . Речь идет о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), она получила судимость в рамках сделки о признании вины.

Первоначальная сумма штрафа была выше в несколько раз. Таким решением закончилась четырехлетняя судебная тяжба.

По условиям сделки жена премьер-министра признала свою вину в умышленном использовании ошибки другого человека вместо первоначального более серьезного обвинения в мошенничестве.

Государство также оставило за собой право подать в суд на Нетаньяху в суде по гражданским делам еще на 175 000 шекелей.

Тем временем в воскресенье Верховный суд страны отклонил ходатайство наложить вето на сделку о признании вины как слишком мягкую.

В петиции в суд указывалось, что сделка о признании вины порождает предположения о политическом давлении и слишком мягком отношении к Нетаньяху, что приведет к потере общественной веры в правовую систему и верховенство закона.

Суд пришел к мнению, что верховенство закона подтверждается тем, что супруга Нетаньяху была вынуждена признаться в преступлении спустя несколько лет, в течение которых она отказывалась считать себя виновной в нарушении закона.

Суть обвинения по делу Сары Нетаньяху заключалась в том, что она в обход правил заказывала в официальную резиденцию премьера еду у известных шеф-поваров, невзирая на то, что в ее распоряжении был штатный повар.

Позже Нетаньяху заявила, что не обманывала сотрудников особняка, а просто не сообщала им полную информацию о действующих правилах.