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Супругу Нетаньяху оштрафовали за заказы ресторанной еды 

Рамблер + ещё 12 24 минуты назад
Фото: Reuters
Сара Нетаньяху, супруга израильского премьер-министра, была признана виновной в коррупции, сообщает The Jerusalem Post. Речь идет о нецелевом расходовании государственных средств на еду на сумму в 100 тысяч долларов. Суд приговорил Нетаньяху к выплате 55 тысяч шекелей (более 15 тысяч долларов), она получила судимость в рамках сделки о признании вины.
Первоначальная сумма штрафа была выше в несколько раз. Таким решением закончилась четырехлетняя судебная тяжба.
По условиям сделки жена премьер-министра признала свою вину в умышленном использовании ошибки другого человека вместо первоначального более серьезного обвинения в мошенничестве.
Государство также оставило за собой право подать в суд на Нетаньяху в суде по гражданским делам еще на 175 000 шекелей.
Тем временем в воскресенье Верховный суд страны отклонил ходатайство наложить вето на сделку о признании вины как слишком мягкую.
В петиции в суд указывалось, что сделка о признании вины порождает предположения о политическом давлении и слишком мягком отношении к Нетаньяху, что приведет к потере общественной веры в правовую систему и верховенство закона.
Суд пришел к мнению, что верховенство закона подтверждается тем, что супруга Нетаньяху была вынуждена признаться в преступлении спустя несколько лет, в течение которых она отказывалась считать себя виновной в нарушении закона.
Суть обвинения по делу Сары Нетаньяху заключалась в том, что она в обход правил заказывала в официальную резиденцию премьера еду у известных шеф-поваров, невзирая на то, что в ее распоряжении был штатный повар.
Позже Нетаньяху заявила, что не обманывала сотрудников особняка, а просто не сообщала им полную информацию о действующих правилах.
Комментарии4
Ближний Восток , В мире , Сара Нетаньяху
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