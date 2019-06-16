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Турция поведала о новом нападении сирийцев 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Один из турецких наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был обстрелян из минометов. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции.
«Атака велась из района Телль-Базан, который находится под контролем сил сирийского режима», — отмечается в сообщении. Министерство назвало минометный обстрел преднамеренным, а также сообщило, что после нападения последовал незамедлительный ответ.
По данным турецкой стороны, ущерб был нанесен наблюдательному пункту под номером девять: повреждены оказались здания, оборудование и материалы. При этом никто не пострадал. «Необходимые действия были предприняты совместно с Россией в связи с этим нападением», — добавили в Минобороны.
Это уже второй за три дня обстрел турецких позиций с подконтрольной сирийским правительственным силам территории. 13 июня сообщалось, что в результате атаки на позиции турецкой армии ранения получили как минимум трое солдат. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа провокации сирийской армии в Идлибе.
С полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в ночь на 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли пост ВС Турции из артиллерийских орудий.
После этого турецкие силы передали россиянам информацию о позициях террористов. Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли по ним четыре удара.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Министерство обороны , Идлиб , Турция
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