Москва усомнилась в праве Британии «переориентировать» на Россию спецназ

Российская сторона ждет от Великобритании разъяснений по поводу информации о решении переориентировать военный спецназ на «российское» направление, сообщило посольство в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что пока речь, видимо, идет о проектах, которые еще не утверждены. Посольство выражает надежду, что политическое руководство Великобритании не допустит их реализации, передает РИА «Новости».

Однако в том случае, если у Лондона действительно есть намерение переориентировать военный спецназ на борьбу против России, «подобное решение представляется ошибочным», сказали в посольстве.

Кроме того, такой шаг британских властей является «сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств».

Напомним, СМИ сообщили, что вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке Лондон может использовать элитных военных для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке.