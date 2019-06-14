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Москва усомнилась в праве Британии «переориентировать» на Россию спецназ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская сторона ждет от Великобритании разъяснений по поводу информации о решении переориентировать военный спецназ на «российское» направление, сообщило посольство в Лондоне.
В дипмиссии отметили, что пока речь, видимо, идет о проектах, которые еще не утверждены. Посольство выражает надежду, что политическое руководство Великобритании не допустит их реализации, передает РИА «Новости».
Однако в том случае, если у Лондона действительно есть намерение переориентировать военный спецназ на борьбу против России, «подобное решение представляется ошибочным», сказали в посольстве.
Кроме того, такой шаг британских властей является «сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств».
Напомним, СМИ сообщили, что вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке Лондон может использовать элитных военных для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке.
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Комментарии
Ближний Восток , РИА Новости , Москва , Великобритания
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