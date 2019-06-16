Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. Королевство не хочет войны в регионе, но без колебаний ответит на угрозу своим народу, суверенитету и интересам, добавил он.

«Иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра [Синдзо Абэ] в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В свою очередь министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призывал к «быстрому и жесткому» ответу на угрозу поставкам энергоносителей после последних атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне. Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.