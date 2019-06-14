Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов

Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии . Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» использовали беспилотники.

Системе ПВО королевства удалось перехватить пять летатетльныых аппаратов, целью которых, помимо воздушной гавани в городе Абха, был также населенный пункт Хамис-Мушаит. Произошедшее не сказалось на авиасообщении. Все рейсы выполнялись по расписанию.

Напомним, что аэропорт города Абха подвергся ракетному обстрелу в минувшее среду. Тогда снарядом был поврежден зал прилета. Пострадали 26 человек.