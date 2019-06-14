Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов 

Российская Газета + ещё 3 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии. Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» использовали беспилотники.
Системе ПВО королевства удалось перехватить пять летатетльныых аппаратов, целью которых, помимо воздушной гавани в городе Абха, был также населенный пункт Хамис-Мушаит. Произошедшее не сказалось на авиасообщении. Все рейсы выполнялись по расписанию.
Напомним, что аэропорт города Абха подвергся ракетному обстрелу в минувшее среду. Тогда снарядом был поврежден зал прилета. Пострадали 26 человек.
Российская Газета: последние новости
Ребенок погиб при обстрелах боевиками провинций Латакия и Хама Лавров: РФ и Сирия будут жестко реагировать на провокации террористов Т-55 с "реактивной броней" выдержал прямое попадание ПТУР в Сирии
Ближний Восток , Саудовская Аравия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЗРК раздора: Турция пригрозила США из-за С-40017
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест41
Почему корабли Украины не атакуют Керченский пролив126
ЛНР: Военный ВСУ расстрелял сослуживцев112
Психиатры вступились за Малышеву45
Видео
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
00:42
Обвиняемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
00:37
«Катастрофа»: Чем обернулась блокада Крыма для украинцев
В мире Экология
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:14
Появилось новое видео корабля КНР с рельсотроном
Армия Оружие
00:47
На Марсе нашли эмблему Звездного флота из Star Trek
Наука и техника
00:26
Россия нанесла удар в Сирии
Армия Африка
06:14
«Оружие конца света»: в Германии оценили «щит Путина»
Армия Статьи
01:01
Малышева взбесила россиян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение